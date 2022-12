Il piano della Locale contro le borseggiatrici della metro

Meno milanesi in città ma molti più turisti a spasso per il centro e sui mezzi pubblici. E di pari passo sono aumentati anche i controlli nei mezzanini (anche per individuare chi viaggia a scrocco). In questi giorni di festa in molti utilizzano le nostre metropolitane: milanesi, cittadini dei Comuni e città vicine, turisti - ha detto l'assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli -. La Polizia Locale ha intensificato i controlli e la presenza in borghese per prevenire furti e scippi".

"Tra l'8 e il 9 dicembre in M3 Duomo e M2 Lanza tre persone arrestate e condotte a S. Vittore e tre sono state denunciate in stato di libertà: stavano compiendo furti e scippi - ha spiegato - . Ma anche due settimane fa sempre la Polizia Locale il 23 e 25 novembre in M3 Duomo e M3 Missori aveva arrestato due persone, tre denunciate in stato di libertà, due provvedimenti di allontanamento, sempre per furti e scippi".

I ghisa addetti a stanare i borseggiatori, quelli del nucleo reati predatori, agiscono in superficie e proprio il 7 dicembre hanno effettuato un arresto e due denunce in stato di libertà in via Montenapoleone, sempre per furti in strada. "Atm ha intensificato il contrasto a chi non paga il biglietto", ha puntualizzato Granelli.