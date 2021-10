La metro del sabato sera tra ragazzi armati, ubriachi, droga (e gente senza mascherina)

Denunce, multe e sequestri. Controlli della polizia sabato sera nella stazione metropolitana di Garibaldi, sulla linea M2, diventata troppo spesso nel weekend teatro di aggressioni, risse e atti di vandalismo.

Dalle 18 fino alla notte gli agenti della Polmetro - con il supporto dell'unità cinofila - hanno identificato e controllato 279 persone, di cui 64 con precedenti, tra i tornelli, le banchine e le aree comuni con la fermata del Passante, dove tra l'altro Trenord aveva segnalato nelle ultime settimane diversi atti di vandalismo.

Un ragazzino di 17 anni, cittadino brasiliano, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo essere stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 20 centimetri. Un 22enne, cittadino romeno, è stato invece indagato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre che sanzionato per ubriachezza molesta: in evidente stato di ebrezza, si è infatti opposto al controllo degli agenti, riservando loro insulti e minacce.

Guai anche per un 23enne, egiziano, sorpreso con 9 grammi di hashish in tasca e per un 15enne italiano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale - anche lui ha cercato di sottrarsi all'identificazione - e per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di una tessera sanitaria rubata.

Nella serata di sabato i poliziotti - che hanno sequestrato a carico di ignoti un coltello - hanno inoltre emesso cinque ordini di allontanamento per 48 ore dalla stazione di Garibaldi per cinque uomini fermati proprio nella stazione metro dopo aver infastidito gli altri passeggeri. Undici viaggiatori sono invece stati sanzionati per le norme anti covid dopo essere stati trovati a bordo dei treni della verde senza indossare la mascherina, ancora obbligatoria a bordo dei mezzi pubblici.