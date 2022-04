San Siro, maxi controllo ai motociclisti: uno scappa, non aveva assicurazione

Maxi controlli delle forze dell'ordine nella zona di San Siro giovedì sera, in particolare presso il piazzale dello Sport, dove si trovano i locali estivi davanti all'Ippodromo. La serata di giovedì è "tradizionalmente" quella dei raduni spontanei di motociclisti. Spesso i residenti nel quartiere si sono lamentati del frastuono fino a tarda sera, causato dalle moto che "sgasano".

Il bilancio

Non è la prima volta che vengono effettuati controlli "mirati". Quello di giovedì 14 aprile è stato condotto dalla polizia (commissariati e stradale), polizia locale e carabinieri. Sono state controllate tutte le persone che si trovavano nella zona, 109, e 90 tra moto e scooter. Otto perrsone sono state sanzionate per infrazioni al codice della strada, di cui quattro per la mancata revisione periodica. Una moto è stata sequestrata per mancanza dell'assicurazione: il suo proprietario si è dato alla fuga. Infine, sono state ritirate due carte di circolazione.