Gira in Darsena con un coltello da 21 centimetri: denunciato

Più di cento i giovani controllati dai carabinieri lungo la Darsena e in zona Navigli nella serata di sabato 19 marzo e nella notte successiva. E un centinaio i carabinieri impegnati, tra le varie compagnie della città, le squadre di intervento operativo della linea mobile, le componenti investigative e i reparti specializzati: Nas e cinofili.

Tra i controllati, uno studente incensurato è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lunghezza complessiva di ventuno centimetri. Un cittadino straniero è stato invece denunciato per contrabbando perché aveva con sé numerose stecche di sigarette di provenienza illecita. Infine, tre giovani sono stati segnalati alla prefettura come "consumatori di stupefacenti".

I Nas hanno proceduto parallelamente al controllo di esercizi pubblii e di somministrazioni di bevande. In tutto sono state elevate sanzioni amministrative per quattromila euro, per inosservanza di norme igienico-sanitarie.