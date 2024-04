Maxi controlli della polizia locale, 40mila euro di multe e 5 auto sequestrate

Maxi controlli della polizia locale a Bresso nel weekend di domenica 7 aprile. I ghisa hanno Passat al setaccio le strade della cittadina e sono state trovate cinque auto con la revisione scaduta, 11 senza assicurazione e due conducenti senza patente (uno è stato denunciato in quanto recidivo).

Gli agenti, in attività sia in uniforme che in borghese, hanno effettuato anche controlli di natura annonaria in cinque attività commerciali. In totale sono state elevate sanzioni per circa 40mila euro sopratutto riguardanti la tracciabilità degli alimenti, la pulizia dei locali e la mancanza di autorizzazioni per le attività. Sono in corso anche attività riguardo la regolarità dei contratti di lavoro. Dai primi riscontri è già stata sanzionata una attività per due persone che lavoravano in nero (€ 4.300). Sono state emesse invece quattro sanzioni da 1.666,66 l’una per la non tracciabilità degli stipendi dei lavoratori (versato in contanti).