Elicottero in volo e agenti (anche) sui binari: maxi blitz della polizia a Rogoredo

Un colpo allo spaccio. Un altro alla criminalità. Maxi blitz della polizia giovedì mattina tra le stazioni di Rogoredo e San Donato Milanese, negli ultimi mesi diventate sempre più spesso vere e proprie piazze di spaccio a cielo aperto.

Alle 12 gli agenti del commissariato Mecenate, della Polfer e della squadra mobile hanno iniziato a passare al setaccio i binari tra i due scali ferroviari - troppo spesso utilizzati dal tossicodipendenti per raggiungere le zone boschive dove acquistare una dose - e l'area tra via Orwell e via San Dionigi, dove ancora "resiste" parte del vecchio boschetto della droga. Controlli anche dall'alto, con l'elicottero della polizia in volo.

Il servizio predisposto dal questore Giuseppe Petronzi - si legge in una nota di via Fatebenefratelli - punta al "contrasto dello spaccio di droga e alle azioni contrarie all’ordine e sicurezza pubblica".