Blitz della polizia al parco Trotter di Milano

Blitz della polizia locale al parco Trotter di Milano. Nelle giornate di martedì e giovedì 24 novembre una pattuglia di ghisa ha effettuato alcune attività di controllo all'interno dell'area verde e più precisamente nel quadrante vicino a via Padova. Gli accertamenti hanno riguardato anche persone e negozi in via Padova e Arquà e sono terminate col sequestro di alcuni grammi di hashish, sostanza trovata tra alcuni cespugli del parco.

L'operazione segue una prima attività che si era svolta lo scorso 20 ottobre. Tra settembre e ottobre scuole e associazioni avevano segnalato criticità all’interno del parco a causa di episodi di spaccio, degrado e vandalismi. Con il Municipio 2 e gli assessorati del Comune è stato programmato, durante un’assemblea del 25 ottobre scorso a cui hanno preso parte oltre 100 residenti del quartiere, un piano di lavoro sinergico che prevede controlli, prevenzione, pulizia, attività sociali e aggregative.

"Il parco Trotter è un gioiello della nostra città – ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli – anche grazie alla riqualificazione di edifici e aree effettuata dal comune in questi anni. Un luogo di educazione e formazione per tanti bambini, bambine, ragazze e ragazzi grazie alle scuole presenti, ma anche di aggregazione grazie alle associazioni e ai genitori che lo animano con eventi e attività. La Polizia locale continuerà ad esserci per prevenire degrado e illegalità. Questo permetterà a tutti gli attori di lavorare al meglio nell'azione di socializzazione ed educazione per il quartiere. Così si porta sicurezza in moto partecipato e attivo".