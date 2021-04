Controlli per strada, nelle stazioni e nei parchI: sarà una Pasqua blindata

Sarà una Pasqua blindata quella del 2021. Milano e la Lombardia sono già in zona rossa ma nei prossimi giorni (da sabato 3 aprile fino a lunedì 6) lo sarà tutta Italia: vietate, quindi, gite fuori porta e picnic. Il Viminale ha annunciato controlli rigorosi soprattutto nelle aree urbane più esposte al rischio assembramenti (i parchi cittadini), ma le forze dell'ordine effettueranno controlli anche sulle arterie stradali, autostradali, aeroporti e nelle stazioni.

Zona rossa, ma sono però previste deroghe per le visite a parenti e amici. Nella mattinata di giovedì 1° aprile il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale, il Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il Sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno.

Nel corso del Comitato è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale.

Come in occasione di tutte le festività più rilevanti, è stato previsto il rafforzamento della attività di prevenzione e di controllo del territorio anche con la convocazione di riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine delle necessarie pianificazioni dei servizi di vigilanza affidati alle forze di polizia, con il concorso dei militari dell’operazione “Strade sicure” e delle polizie locali. L’attività di vigilanza, come di consueto, verrà potenziata in tutte le località in cui sono ubicati obiettivi sensibili.

In vista delle Festività pasquali, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. A partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nell’ambito dei servizi effettuati quotidianamente sull’osservanza delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono state controllate in tutta Italia 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali (11 marzo 2020-28 marzo 2021).