Il 'blitz' della polizia in piazza Duomo, fermato un baby 'ricercato' di 14 anni

Tre portati in questura per essere identificati. Uno di loro poi finito in cella, nonostante la giovanissima età. E tre sanzioni per stupefacenti. Martedì sera la polizia ha passato al setaccio piazza Duomo e piazza Mercanti, zone diventate caldissime negli ultimi mesi tra risse e aggressioni.

Gli agenti, con l'aiuto dei cani antidroga, hanno controllato 25 italiani e 43 stranieri, sequestrando poco meno di cinque grammi di hashish e multando tre giovanissimi perché trovati in possesso di piccole quantità di "fumo".

Proprio in Duomo, teatro durante la notte dell'ultimo dell'anno di molestie e abusi sessuali di gruppo su almeno una decina di ragazze, i poliziotti hanno fermato tre giovani trovati senza documenti e per questo accompagnati in questura per essere identificati.

Una volta in via Fatebenefratelli, uno di loro - un 14enne marocchino - è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per un cumulo pene per condanne per reati contro il patrimonio. Il giovanissimo è stato quindi formalmente arrestato e portato nel carcere minorile Beccaria.