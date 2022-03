I controlli della polizia su autobus e metro e alle fermate Atm

Fermate, bus e tram al setaccio. Giovedì la polizia, con la collaborazione della security di Atm, ha effettuato una serie di controlli tra mezzi di superficie e stazioni cittadine.

In azione sono entrati gli agenti delle volanti e dei commissariati Porta Genova, Ticinese, Sempione, Mecenate e Monforte Vittoria che hanno pattugliato tre fermate della linea 90, 91 - viale Romolo, piazzale Lodi e viale Certosa angolo Monte Ceneri -, la stazione della M1 di Porta Venezia e le fermate del tram 9 di porta Genova, Porta Romana, viale Premuda e corso Concordia.

Durante il servizio sono state controllate 328 persone, 73 delle quali con precedenti. Un cittadino egiziano, sorpreso con 80 grammi di hashish, è stato portato in questura e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Un 42enne, cittadino marocchino, è stato invece arrestato per furto perché è stato bloccato subito dopo aver scippato un tablet a un passeggero a bordo di un pullman Atm. Il ladro è stato trovato anche in possesso di un monopattino elettrico poi risultato rubato fuori dalla stazione di Lambrate una settimana fa, motivo per cui è stato anche indagato per il reato di ricettazione.