Blitz della polizia nel campo rom: 6 portati in questura, 30 allacci abusivi staccati

A "caccia" di ladri. E di latitanti. Blitz della polizia lunedì mattina nel campo nomadi di via Monte Bisbino, insediamento noto in città - sottolineano dalla questura - "per ospitare persone con precedenti penali dediti principalmente ad attività illecite" e spesso e volentieri nascondiglio di donne e uomini "irregolari o che si sottraggono volontariamente all’esecuzione dei provvedimenti penali a loro carico".

Il controllo, coordinato dagli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, è stato messo a segno dopo che più volte negli ultimi tempo i poliziotti hanno denunciato o arrestato per furti in locali e a bordo dei mezzi pubblici ladri che vivono proprio nel campo. Durante il blitz sono state identificate 60 persone e staccati 30 allacci abusivi. Sei tra gli identificati - quattro cittadini marocchini e due donne serbe - sono stati portati in questura per accertamenti sui loro documenti e sulla regolarità della loro posizione in Italia.

Poco più di un mese fa, il 3 aprile scorso, un servizio identico era stato portato a termine nel campo di via Negrotto. In quel caso erano stati controllati 114 uomini e donne, tra cui una risultata destinataria di un provvedimento di carcerazione per una pena di 3 anni e 4 mesi. Le tre persone che la ospitavano erano state denunciate per favoreggiamento, mentre Unareti aveva rotto 26 allacci abusivi alla rete elettrica pubblica.