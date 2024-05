Maxi blitz della polizia a Milano: controlli sui bus, in negozi e palazzi

Controlli della polizia lunedì mattina a Milano. Gli agenti stanno effettuando - ha fatto sapere la questura - "un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’immigrazione clandestina e al rimpatrio di cittadini irregolari sul territorio nazionale".

Gli agenti, con il supporto dei colleghi del reparto Mobile, stanno passando al setaccio l'autostazione di Lampugnano e alcuni palazzi e negozi in zona Bonola.

Giovedì scorso, un vice ispettore della polizia, il 35enne Christian Di Martino, era stato ferito a coltellate alla stazione di Lambrate da Hasan Hamis, un 37enne marocchino che negli ultimi anni ha vissuto in Italia come un fantasma, collezionando precedenti e alias per sfuggire ai controlli.