La polizia locale rafforzerà i controlli nella notte di Capodanno

Quello del 2022 sarà un Capodanno blindato a Milano. La prefettura ha annunciato che le zone della movida saranno costantemente monitorate mentre dal comando dei ghisa di piazza Beccaria fanno sapere che sono previste "misure e controlli rafforzati".

Nella giornata del 31 dicembre saranno attive in servizio esterno di pronto intervento 62 pattuglie e sarà sempre operativa la centrale operativa. "Il dispositivo di pronto intervento della polizia locale si concentrerà soprattutto sulla rilevazione degli incidenti stradali oltre che sul presidio della città", hanno precisato dal Municipio attraverso una nota.

"L'innalzamento dei contagi per la pandemia ci obbliga purtroppo a un Capodanno con nuovi divieti - dichiara Marco Granelli, assessore alla Sicurezza -. Il Comune si è attivato perché possa trascorrere in sicurezza, con presenze e presidi speciali. Raccomandiamo ai cittadini il rispetto delle regole, quelle straordinarie e quelle che riguardano la sicurezza in strada, esplodere botti o guidare in stato di ebbrezza non solo è vietato ma soprattutto molto pericoloso".

Proprio sul fronte botti e fuochi d'artificio - a Milano è vietato sparare petardi e fuochi d'artificio - Amsa ha pianificato fin dalle prime ore del nuovo anno la presenza di squadre di spazzamento che interverranno laddove necessario e in caso di segnalazioni di situazioni anomale.