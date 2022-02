Maxi controlli della polizia a Rozzano (Milano)

Nel pomeriggio di mercoledì la polizia di Stato ha svolto dei servizi di controllo a Rozzano (Milano) insieme al personale della polizia locale. Il servizio predisposto e coordinato dalla Divisione anticrimine della questura di Milano è stato realizzato da agenti della Divisione amministrativa e sociale, poliziotti del Commissariato Scalo Romana, dal Reparto prevenzione crimine Lombardia e della locale del Comune di Rozzano.

Sono 92 le persone controllate - 20 i veicoli - nel corso del posto dell'operazione. In tutto sono stati elevate due sanzioni al codice della strada; 4 gli esercizi commerciali controllati: sono state accertate due violazioni all'ordinanza sindacale 7392/2018 in materia di apparecchi da gioco; una sanzione per la conservazione di alimenti in maniera non adeguata e una diffida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per vendita di tabacchi da parte di soggetti non autorizzati.

Una persona è stata indagata in stato di libertà per la violazione dei sigilli posti a un locale sequestrato la settimana precedente e sono state sequestrate, a carico di ignoti, 52 dosi di cocaina e 15 di cannabinoidi. Sono 11 infine, le sanzioni e contestuali ordini di allontanamento dal Comune di Rozzano o da determinate zone comunali emessi durante il servizio predisposto dalla questura di Milano.