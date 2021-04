Maxi controlli della polizia a San Siro: multe covid, denunce e una lite a sprangate sedata

Maxi controlli della polizia in zona San Siro, dove durante lo scorso fine settimana si è verificata una sassaiola contro gli agenti intervenuti in tenuta antisommossa per disperdere una folla di ragazzi radunata attorno al rapper Neima Ezza.

Nella giorntata di mercoledì sulle strade attorno a piazzale Selinunte si sono riversate diverse volanti dell'Upg e del Commissariato Bonola, Squadra Cinofili, agenti Nibbio, polmetro e Reparto mobile.

In tutto sono state controllate 235 persone, 95 delle quali avevano dei precedenti penali. Sono 14 le auto controllate. Tre esercizi commerciali sono stati multati per covid e altre mancanze amministrative, con il supporto degli uomini della polizia locale.

Un egiziano di 18 anni è stato portato in questura e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Denunciato invece per porto di armi e oggetti atti a offendere un italo marocchino neo maggiorenne. Aveva con sé un coltellino. Sono pure stati sequestrati due grammi di droga, trovata a terra. Anche gli agenti della polmetro hanno sequestrato alcune dosi di hashish nelle mani di un egiziano 19enne. In metro, nelle fermate della lilla in zona - Segesta e San Siro - sono state multate per il mancato rispetto delle normative anticovid quattro persone.

Durante i controlli, attorno alle 18 in via Paravia, due uomini si sono affrontati per strada: un egiziano di 23 anni ha aggredito un connazionale 46enne con una spranga di acciaio. La vittima dell'aggressione, colpita alla testa, è stata trasportata al San Carlo in codice verde. Il 23enne, invece, è stato denunciato per lesioni personali.