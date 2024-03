Maxi controllo a Sesto: 268 persone fermate, 5 denunce e 18 multe ai locali

Sesto San Giovanni al setaccio. Maxi controlli mercoledì nella città alle porte di Milano, dove carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale hanno effettuato un servizio straordinario “alto impatto” condiviso in sede di comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica tra i vertici delle forze di polizia e disposto con ordinanza dal questore di Milano.

Gli interventi si sono concentrati a Sesto Rondò, Piazza 1 Maggio, nel quartiere Torretta – Carlo Marx e le aree verdi circostanti, "al fine di prevenire la commissione di reati e provvedere alla tutela e alla sicurezza cittadina delle aree di interesse", hanno spiegato agenti e militari in una nota.

Durante le operazioni sono state controllate 268 persone: cinque sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per reati legati all'immigrazione. Inoltre militari e agenti della polizia locale hanno fermato 105 auto, staccando 41 multe per violazioni al codice della strada. Verifiche anche in 38 negozi: multati in 18 per violazioni amministrative.