Maxi blitz alle case popolari: carabinieri coi cani antidroga

Maxi operazione dei carabinieri all'interno del complesso di case popolari in via Turati a Bollate, nella mattinata di venerdì 17 maggio. Oltre 50 carabinieri si sono presentati per i controlli generalizzati nel caseggiato, già salito agli "onori" delle cronache per vari episodi di microcriminalità, soprattutto spaccio di droga.

I militari della compagnia di Rho, insieme alla polizia locale, al nucleo cinofili di Casatenovo e ai militari del terzo reggimento Lombardia, hanno compiuto 10 perquisizioni. Durante l'attività, un uomo di 44 anni, residente nel caseggiato, è stato segnalato per uso personale di stupefacenti: è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish.

Durante l'operazione, sono stati controllati anche 5 negozi tra Bollate e Baranzate, identificate 62 persone e controllati 23 veicoli.