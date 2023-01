Cos'ha trovato la polizia durante il blitz in Stazione Centrale a Milano

È scattato nel tardo pomeriggio di lunedì 16 gennaio il blitz delle forze dell'ordine in Stazione Centrale a Milano. Si tratta di un'operazione interforze a cui hanno partecipato polizia, carabinieri, finanza e Locale. L'attività di controllo è stata disposta dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo le linee guida formulate dal ,inistro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo l'incontro tenuto dal ministro al Viminale con i sindaci delle città di Milano, Napoli e Roma.

Durante il blitz, effettuato in contemporanea con Roma e Napoli, sono stati impiegati 318 uomini delle forze di polizia e 28 agenti di polizia locale, che hanno arrestato 4 persone, 21 sono state denunciate mentre 1.255 sono state controllate. Controllati anche 120 veicoli. Passati al setaccio anche 29 negozi dove sono stati trovati 5 lavoratori irregolari. Sono stati poi effettuati una serie di sequestri di merce e droga e sigarette di contrabbando.

Il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha ringraziato "della preziosa e sinergica collaborazione tutte le componenti coinvolte. I primi dati esprimono l'intento determinato e comune di voler affrontare nel migliore dei modi in termini complessivi e organici problemi di sicurezza urbana, comuni e tipici delle grandi metropoli. L'attività proseguirà nel tempo per garantire risultati duraturi". "Assicurare la sicurezza ai cittadini di Milano, siano essi residenti in città o meno, è una priorità per l'Amministrazione - ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Gli interventi posti in atto nell'ambito di questa operazione interforze, alla quale ha collaborato anche la nostra Polizia Locale, sono espressione concreta del nostro impegno. Impegno che dovrà proseguire affinché i risultati si consolidino".