Controllore Atm preso a testate da un passeggero senza biglietto

Un dipendente di Atm di 36 anni è stato aggredito e preso a testate nella stazione della metro di Affori nel pomeriggio di venerdì 9 settembre. L'uomo è stato aggredito da un passeggero che stava cercando di entrare in metro senza biglietto. Sul caso sta indagando la polizia.

Tutto è accaduto poco prima delle 13.30, come riferito da via Fatebenefratelli. L'agente di stazione - secondo quanto ricostruito dalla questura - avrebbe cerato di fermare un ragazzo che era appena entrato in metro saltando il tornello. Messo davanti alle sue responsabilità il passeggero ha sferrato una testata in pieno volto al 36enne ed è poi scappato facendo perdere le proprie tracce.

Sono stati i colleghi dell'agente di stazione a chiamare il 112: oltre alla polizia è intervenuta sul posto anche un'ambulanza del 118 che ha accompagnato l'uomo al pronto soccorso del Niguarda. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato medicato dai medici e dimesso.