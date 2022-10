Controllori di Autoguidovie chiedono il biglietto: presi a calci, morsi e pugni

Due giovani controllori di Autoguidovie sono stati presi a calci, pugni e morsi per aver chiesto il biglietto a un passeggero. L'accaduto nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre a Trucazzano (Milano), dove sono intervenuti i carabinieri.

L'aggressore, un operaio 24enne senegalese, con precedenti specifici, è stato bloccato e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. Il pestaggio è avvenuto lungo la strada provinciale 14, sul'autobus della linea K511 Vailate-Milano.

In base a quanto ricostruito, le vittime, un 25enne milanese e una 22enne nata a Milano e residente a Cremone, stavano chiedendo il biglietto all'uomo, quando lui ha iniziato a dare in escandescenze, per poi colpirle e prenderli a morsi. Portati all'ospedale di Melzo, i due sono stati dimessi con prognosi di giorni 15 e 10 per le contusioni riportate.