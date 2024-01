Cavo messo in strada a Milano: arresto convalidato per il 24enne, resta in cella

È stato convalidato l'arresto di Alex Baiocco, il ragazzo di 24 anni fermato all'alba di giovedì con le accuse di strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale e ricettazione dopo aver teso un cavo di acciaio in viale Toscana a Milano insieme ad altri due giovani, per ora fuggiti. Venerdì il 24enne è apparso davanti al Gip, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

La follia - "una bravata per noia", l'aveva definita l'arrestato - era andata in scena poco dopo le 2.30 in viale Toscana, all'incrocio con via Ripamonti. Lì, Baiocco e gli altri due complici avevano fissato un cavo di acciaio a un segnale stradale e a un corrimano, tendendolo in strada ad altezza uomo. Soltanto la chiamata di un testimone alle forze dell'ordine aveva evitato una tragedia.

L'uomo, un 26enne consulente finanziario, aveva notato i tre giovani allontanarsi ridendo e aveva visto un'auto scontrarsi con il "filo". Mentre i due complici sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter in sharing, Baiocco si era allontanato a piedi prima di essere fermato in viale Sabotino dai carabinieri del Radiomobile. Dopo un'iniziale reticenza, messo alle strette il ragazzo aveva confessato. Aveva raccontato che lui e gli amici si "annoiavamo" e di aver fatto "una cazzata per gioco". Pare che anche nell'interrogatorio di garanzia, il 24enne abbia ripetuto di essere "molto pentito" per il gesto.