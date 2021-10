La coop che trova lavoro ai detenuti

Rieducare a partire dal lavoro. Questa la missione de' La valle di Ezechiele, la coop che si occupa di trovare lavoro ai detenuti del carcere di Busto Arsizio, comune del Varesotto non lontano da Milano.

Il primo impiego sarà nella digitalizzazione degli archivi comunali di alcuni paesi della zona. Al momento sono già cinque le persone che hanno potuto trovare impiego grazie all'iniziativa; presto questo numero dovrebbe aumentare anche in virtù dei contatti con diverse aziende disposte a fare lavorare i detenuti.

La coop - presieduta dall'avvocato di Saranno, Filippo Germinetti, e attiva grazie all'impegno di molti volontari - ha iniziato la sua attività durante il periodo del lockdown e al momento sta prendendo quota: il 25 ottobre sarà inaugurata ufficialmente dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia, dopo una sua visita alla casa circondariale di Busto.

"La cooperativa vuole essere occasione di vita nuova per le persone seriamente intenzionate a riparare ai danni dei propri reati, mettendosi nuovamente in gioco - ha spiegato il cappellano del carcere, Don David Maria Riboldi, ideatore della Valle di Ezechiele - e per noi lo strumento migliore per raggiungere questo è il lavoro, che poi è pure il pilastro fondante delle nostre istituzioni democratiche, come riportato all'incipit della nostra Costituzione: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'".

"Siamo molto grati al ministro per l'onore che ci rende, celebrando gli inizi della nostra avventura educativa - ha concluso il sacerdote -. L'ho incontrata recentemente presso il Ministero, al termine della camminata lungo la via Francigena. Abbiamo parlato di questa cooperativa e poi le ho chiesto 'non è che verrebbe a benedirla?' e lei mi ha risposto 'i ministri possono fare tante cose ma non certo benedire, però se posso sarò lì per l'inaugurazione'".