In auto con cocaina rosa, ecstasy (e altro): coppia arrestata dopo la lite

Traditi dalla litigata in macchina. Un uomo di 33 anni, di nazionalità cingalese, e una donna di 27, italiana, sono stati arrestati venerdì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati scoperti con droga e soldi.

A bloccarli sono stati i carabinieri, inizialmente intervenuti per la segnalazione di una violenta discussione tra una coppia ferma in auto sulla Padana superiore a Vimodrone. I militari hanno rintracciato i due nella vicina via Palmanova e li hanno controllati. Il 33enne e la 27ene sono stati trovati in possesso di 130 grammi di cocaina, 23 grammi di cocaina rosa - una variante di "coca" considerata per ricchi, dagli effetti ancora più forti -, 49 grammi di crack, 75 di hashish, 2 di ecastasy e 870 euro in contanti.

A casa della coppia sono invece stati sequestrati altri 5,5 grammi di marijuana e dei fogli con gli appunti sull'attività di spaccio. Entrambi sono stati arrestati e saranno giudicati per direttissima.