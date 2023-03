La 64enne e il 27enne con 275 dosi di cocaina e 12.700 euro in casa

Era costretto a stare in casa. E proprio in quella casa, insieme alla proprietaria, nascondeva droga e soldi. Un uomo di 27 anni, cittadino egiziano, e una donna di 64, italiana, sono stati arrestati martedì sera a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per loro sono iniziati quando gli agenti del commissariato Comasina si sono presentati nella loro abitazione di via Tracia, un appartamento in cui il 27enne era obbligato a stare dalle 21 alle 7 dopo aver scontato una condanna ai domiciliari, finita a dicembre scorso.

Quando i poliziotti sono entrati nella casa, di proprietà della donna, hanno trovato 275 dosi di cocaina, per un peso di un etto e mezzo, due grammi di hashish e 12.700 euro in contanti. Per i due sono quindi scattate le manette.