La coppia di fidanzati unita nello spaccio (e con una pistola)

Una coppia nella vita e anche sul lavoro. Di spaccio. Due fidanzati sono stati scoperti con cocaina hashish e una pistola. L'episodio nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre in via XI febbraio di Briosco a Giussano (Mb).

A finire nei guai una 29enne di Lainate, hinterland di Milano, e il suo compagno un 44enne di Lissone (Mb), entrambi pregiudicati e senza un impiego. Di notte, erano fermi a bordo strada su una Peugeot 208. I carabinieri di Giussano li hanno fermati per un controllo e, visti i precedenti di entrambi e il loro stato 'alterato', hanno perquisito la macchina trovando 5,21 grammi di 'coca' e 17,23 di hashish.

Il 44enne, che ha precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato inoltre trovato con una pistola nascosta all'altezza della cintura dei pantaloni, che si è poi rivelata una scacciacani senza tappo rosso, con 8 colpi 'in canna'. A quel punto l'uomo e la sua fidanzata - che ha con un curriculum di reati per truffa, droga e invasione di edifici - sono stati accompagnati in caserma e denunciati.

I due sono accusati di spaccio, mentre l'uomo risponde anche di rifiuto di sottoporsi al test antidroga, porto di oggetti atti ad offendere e guida con patente sospesa. L'auto, di proprietà del padre del 44enne, è stata colpita da fermo amministrativo.