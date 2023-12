Coppola arrestato a Dubai: condanna a 7 anni per bancarotta

L'immobiliarista Danilo Coppola, 66 anni, è stato arrestato a Dubai nelle scorse ore. Secondo quanto si apprende il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, emessa a luglio del 2022.

Coppola era stato infatti definitivamente condannato a 7 anni per bancarotta nell’ambito di quel procedimento.

Attualmente l’ex immobiliarista risulta indagato dalla procura di Milano anche per una tentata estorsione nei confronto della società proprietaria dell’area di Porta Vittoria.