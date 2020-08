Tragedia in azienda a Cormano, 34enne trovato morto dopo la pausa pranzo

Un uomo di 34 anni è stato trovato privo di vita in uno stabilimento di via Bizzozzero, a Cormano. Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 15 di martedì 18 agosto. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e i carabinieri di Sesto San Giovanni.

La giovane vittima, di nazionalità italiana, ha lavorato normalmente durante la mattinata. Poi, dopo la pausa pranzo, i colleghi che lo stavano cercando lo hanno trovato purtroppo già morto, sempre all'interno dell'azienda. A nulla è valso l'intervento dei soccorritori di Areu che non hanno potuto fare altro se ne constatarne il decesso.

A causare la morte del lavoratore sarebbe stato un gesto volontario, anche se non sono note le ragioni che lo avrebbero spinto a compierlo. L'uomo, un dipendente che lavorava regolarmente per l'azienda cormanese, non ha lasciato nessun biglietto. Sulla vicenda indagano i militari.



Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure online, dalle 10 alle 24. Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977