Incidente sul lavoro a Cornaredo (Milano): macchinario schiaccia il braccio di un operaio

Paura in una ditta di Cornaredo (Milano), venerdì mattina intorno alle 11.30. Un operaio di 30 anni, P. L., è rimasto schiacciato a un braccio da un macchinario industriale.

L'infortunio sul lavoro è avvenuto in via Monzoro, presso la ditta Mollfam, come fa sapere l'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuta sul posto con due equipaggi su ambulanza.

Il 30enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rho, dov'è arrivato circa un'ora dopo l'incidente. Non è in pericolo di vita.

La polizia locale di Cornaredo si è presentata ai cancelli della ditta di via Monzoro per fare i rilievi e cercare di capire la dinamica dell'infortunio.