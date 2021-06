Insulti al sindaco sui muri del campo sportivo di Cornaredo: scattano le denunce

Scritte nere a caratteri cubitali. Tracciate (molto probabilmente) di fretta e dalla stessa mano. "Sindaco colluso… te la fai con i truffatori?", poi "Albertani Truffatore… paga o paghi" e infine: "Albertani pezzente e sindaco incompetente". Sono gli insulti apparsi nelle scorse ore sulle mura del centro sportivo Pertini di Cornaredo, hinterland Nord-Ovest di Milano. I carabinieri stanno cercando di dare un nome e un volto all'autore dei dei graffiti che hanno colpito il sindaco Dem Yuri Santagostino e il presidente della Us Settimo Calcio (Alberto Albertani).

Le frasi, secondo quanto trapelato, sarebbero legate ai malumori nati nel comune per la gestione del campo sportivo per i prossimi 15 anni. Attualmente la struttura è affidata alla Us Settimo Calcio che ha vinto la gara per la gestione (di un anno) indetta dal municipio nel 2020 dopo che l'associazione a cui era stato affidato si era tirata indietro per problemi economici scatenati dal lockdown.

Le frasi sono state cancellate nelle scorse ore e il sindaco ha annunciato querele: "Non sono preoccupato, non permetto però a nessuno di mettere in discussione la correttezza e l’onestà con cui ho lavorato in questi anni, distinguendo ciò che compete alla parte politica e ciò che compete alla parte tecnica — ha scritto Yuri Santagostino attraverso un post su Facebook —. Ho denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e sono fiducioso che possano individuare i responsabili. A queste persone poco coraggiose che agiscono di notte dico che non mi faccio intimidire dalle loro modalità, anzi li invito a non nascondersi e abbandonare comportamenti codardi come le scritte sui muri".