Crolla cornicione di un palazzo e prende in pieno un passante

Attimi di paura nella serata di martedì a San Giuliano Milanese: un pezzo di cornicione di un palazzo di due piani si è staccato andando a colpire in testa un passante 60enne.

L'incidente è avvenuto nella centrale via Roma, dopo le 21. Immediatamente, sul posto, è arrivato il soccorso sanitario allertato da testimoni del fatto, con automedica e ambulanza. L'uomo è stato portato al policlinico di Milano in stato di choc. È stato colpito ma non è in gravi condizioni.

I vigili del fuoco, intanto, stanno compiendo una verifica di stabilità dell'edifico per scongiurare che altri pezzi di cornicione precipitino a terra mentre la zona è stata circoscritta dopo il crollo.