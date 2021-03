Altri guai per Fabrizio Corona: deve scontare di nuovo 9 mesi di carcere

Nuovi guai per Fabrizio Corona, che da giovedì scorso è ricoverato in psichiatria a Niguarda dopo essersi ferito da solo come reazione alla decisione dei giudici che ne avevano disposto il ritorno in carcere annullando il differimento della pena che gli era stato concesso nel 2019 per curarsi.

Giovedì sera per il 46enne ex re dei paparazzi è arrivata un'altra doccia gelata: la prima sezione penale della Cassazione ha infatti deciso che dovrà scontare di nuovo i 9 mesi di reclusione che aveva già passato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018, quando gli era già stato permesso - una prima volta - di uscire dal carcere per seguire un percorso di disintossicazione.

Il 13 ottobre la stessa decisione era già stata presa dal tribunale di sorveglianza su richiesta del pg Antonio Lamanna, che aveva evidenziato una serie di violazioni da parte di Corona. I legali dell'ex agente avevano presentato ricorso e nelle ultime ore è arrivata la parola fine da parte della Cassazione.

Quando tornerà in carcere, quindi, Corona dovrà scontare anche questi 9 mesi, oltre al residuo pena che gli resta. Per il momento, però, il 46enne resta nel reparto di psichiatria dove tra l'altro sta facendo lo sciopero della fame e della sete chiedendo di parlare con il presidente del tribunale di sorveglianza. Subito dopo la decisione dei giudici, lo stesso Corona era apparso sui social con il volto insanguinato - si era ferito al braccio da solo - e aveva rivolto una serie di invettive contro il procuratore generale Antonio Lamanna e contro il magistrato del tribunale di sorveglianza, Marina Corti. Proprio per quei video, il 46enne sarà anche indagato dalla procura di Brescia per minacce.