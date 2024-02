Corona, Ricci e Staffelli rischiano il processo per diffamazione

Fabrizio Corona potrebbe andare a processo per diffamazione contro tre calciatori, insieme ad Antonio Ricci e Valerio Staffelli di Striscia La Notizia e Luca Arnau di Dillinger News. La procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti dell'ex agente fotografico, già sentito come testimone nell'inchiesta piemontese sul calcio scommesse, ma indagato a Milano per diffamazione dopo le denunce di Nicolò Casale (Lazio), Stephan El Shaarawy (Roma, ex Milano) e Nicola Zalewski (Roma).

Corona, nell'autunno del 2023, aveva citato i tre calciatori affermando che scommettessero sulle partite di calcio, durante alcune dirette social e sul sito di Dillinger News. Le accuse di Corona erano state poi riprese da Striscia La Notizia. Gli indagati hanno ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti, dopodiché potrebbe partire la citazione diretta in giudizio.

I legali dei tre calciatori avevano anche chiesto alla procura di esplorare le ipotesi di reato di calunnia e rivelazione di segreto, per i verbali che Corona aveva reso alla squadra mobile di Torino sul calcio scommesse.