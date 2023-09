Fabrizio Corona torna libero (dopo oltre 10 anni)

Fine pena. Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico, oggi 49 anni, che fu arrestato nel gennaio 2013 per l'esecuzione delle condanne definitive, tra cui quelle per foto ricatti a vip, dopo oltre 10 anni sabato prossimo finirà di scontare la pena e nella notte tra sabato e domenica tornerà ad essere libero.

A Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa e che attualmente era in affidamento terapeutico come regime alternativo alla detenzione, la Procura generale ha comunicato oggi che "la data di fine pena" è fissata per il "23 settembre 2023", anticipata per effetto della cosiddetta "liberazione anticipata", concessa dal tribunale di Sorveglianza, e cioè il "taglio" di 45 giorni per ogni sei mesi scontati.

"Grazie Avvo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto", il commento sui social dell'ex re dei paparazzi dedicato al suo storico legale, l'avvocato Chiesa. In un video, postato sempre sul suo profilo Instagram, l'ex re dei paparazzi ha voluto mandare anche "un ringraziamento speciale al mio magistrato di sorveglianza, la dottoressa Anedda, e a due persone che mi sono state vicine, insieme all'avvocato Chiesa, Pietro e Raffaele, col cuore". "Finisce la pena di Fabrizio - ha detto a caldo lo stesso Chiesa -. Dopo troppo, decisamente troppo tempo. Sarà un uomo libero, anche fisicamente. Nella testa e nel cuore lo è sempre stato. Come me".

Il 49enne ha comunque altri processi ancora in corso a Milano, tra cui uno per danneggiamento di un'ambulanza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, reati commessi quando gli agenti erano andati a prenderlo a casa proprio per portarlo in cella. Sarà il Gup, invece, a decidere se mandare Corona a processo con l'accusa di estorsione per un presunto ricatto a una donna con un video hot.