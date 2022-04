Corona irrompe a casa di Nina Moric: "Ridammi i soldi"

Lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric, venerdì sera a Milano, per questioni di soldi. L'episodio si è chiuso con l'intervento dei carabinieri, chiamati da entrambi, che in pochi minuti hanno riportato la calma tra i due. Corona sta scontando una condanna definitiva, ai domiciliari per questioni di salute. Secondo quanto risulta, il venerdì sera avrebbe il permesso di uscire, ma non per motivi privati, motivo per cui, stando a quanto riferito, sarebbe stato denunciato per evasione.

L'ex agente fotografico si è presentato a casa dell'ex moglie, in zona Fondazione Prada, lamentando che lei avrebbe fatto 'sparire' una somma di denaro in casa. Moric a quel punto ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine telefonando al 112, cosa che avrebbe fatto a sua volta anche Corona.

I carabinieri si sono recati sul posto e hanno accertato che non vi era stata un'aggressione fisica. Dopo avere riportato la calma, hanno invitato entrambi a sporgere denuncia. Moric ha respinto fermamente l'accusa di avere fatto sparire il denaro.