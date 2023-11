Per la polizia Fabrizio Corona è ancora "socialmente pericoloso"

Sorveglianza sì, sorveglianza no. Sarà rinviata ad altra data l'udienza inizialmente in programma per lunedì, davanti alla sezione autonoma misure di prevenzione del tribunale di Milano, per decidere se applicare nuovamente a Fabrizio Corona la misura della sorveglianza speciale, che comporterebbe, nel caso, una serie di prescrizioni da rispettare per l'ex re dei paparazzi, che ha finito di scontare a fine settembre, dopo oltre 10 anni, il cumulo pene delle condanne definitive.

Per la divisione anticrimine della questura, l'ex re dei paparazzi, oggi 49 anni, è ancora socialmente pericoloso. Il parere, nel quale si richiede la riattivazione della sorveglianza speciale per l'ex agente fotografico per un anno e 6 mesi con l'aggravamento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte a settimana, è stato depositato in tribunale. La polizia nel suo parere chiede che la sorveglianza - che era stata applicata nel maggio 2012 fino a quando nel gennaio 2013 fu arrestato per l'esecuzione delle pene definitive - riparta, in sostanza, da zero, senza considerare quei mesi nei quali venne già applicata.

Per la difesa, invece, non si tiene conto che Corona ha finito di scontare le condanne definitive a fine settembre con valutazioni e relazioni positive da parte dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna e del tribunale di Sorveglianza. Per la difesa, i fatti indicati si riferiscono al passato e non c'è alcun elemento che dimostri l'attuale pericolosità sociale di Corona.

L'udienza sarà comunque rinviata perché Ivano Chiesa, storico avvocato di Corona, è impegnato in un altro processo. Nelle ultime settimane l'ex re dei paparazzi è tornato prepotentemente sulla cresta dell'onda dopo la sua inchiesta sul calcioscommesse, che gli è anche valsa però una querela depositata in procura a Milano per una presunta diffamazione ai danni dei calciatori El Shaarawy e Casale.