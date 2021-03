Corona torna in carcere. E dopo la decisione dei giudici si ferisce "in diretta" Instagram

Fabrizio Corona torna in carcere. Il tribunale di sorveglianza ha infatti deciso di sospendere il differimento pena che era stato concesso a dicembre 2019 all'ex re dei paparazzi per consentirgli di potersi curare dalla patologia legata alla dipendenza da cocaina, certificata dai medici, che lo affligge.

Giovedì mattina, pochi minuti dopo la decisione del tribunale, Corona è apparso in alcune stories Instagram con il volto insanguinato, con ogni probabilità dopo essersi ferito da solo. "Questo è solo l'inizio, sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie", ha urlato rivolgendosi ai magistrati.

E ancora: "Chiedo che venga il presidente del tribunale di sorveglianza". "Adesso vi faccio vedere come si combatte l'ingiustizia - ha scritto sul proprio profilo social -. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto". "Avete creato un mostro - ha detto in una ulteriore 'storia', mostrando le ferite -. Ora sono ca*** vostri, questo è solo l'inizio".

Il suo legale Ivano Chiesa ha spiegato che l’ex agente fotografico, "appena gliel’ho comunicato - della decisione del tribunale - si è ferito ai polsi". Corona, stando a quanto appreso, potrebbe essere portato nel carcere di Bollate.

Foto - Il post di Corona su Instagram

Perché Corona torna in carcere

Lo scorso lunedì, il sostituto procuratore generale di Milano, Antonio La Manna, avevo chiesto che Corona lasciasse i domiciliari e tornasse in cella, girando proprio al tribunale di sorveglianza la richiesta della sospensione del differimento della pena. L'ex fotografo, secondo la procura, avrebbe violato alcune delle prescrizioni impartite dal Tribunale, come il divieto di utilizzare i social network e quello andare in tv.

All'udienza, a porte chiuse, aveva partecipato anche Corona, che sempre su Instagram aveva chiesto scusa alcune ore prima di presentarsi davanti ai giudici. "Mi dispiace se ho sbagliato, come dite voi ho commesso gravi violazioni", aveva scritto.

L'imprenditore aveva messo online due pagine di appunti scritti a mano nei quali si era definito "un essere umano, non un criminale". La richiesta era quella di evitargli il "ritorno all’inferno" del carcere. "Non sono e non sarò più quello di prima. E poi sono vecchio", aveva scritto. "Durante la notte ho i flashback come i reduci dal Vietnam" ripensando "agli anni di galera", aveva continuato. "Da 15 anni - l'appello di Corona - non ho commesso più un reato, a parte una condanna di 6 mesi per reati fiscali". "Sarebbe un sacrilegio rimandare Fabrizio in carcere", aveva detto l'avvocato Ivano Chiesa.

Corona in carcere altri due anni

Fabrizio Corona, oggi 46enne, deve scontare un residuo di pena per complessivi due anni e sei mesi - per una serie di condanne in diversi procedimenti - e per questo potrebbe tornare in libertà soltanto nel 2023.

Nel calcolo sono inclusi i nove mesi già scontati dall'ex fotografo in regime di affidamento terapeutico: il Tribunale di sorveglianza, lo scorso ottobre, ha infatti stabilito che devono essere nuovamente scontati a causa delle numerose violazioni delle regole previste dal regime speciale e sui quali si pronuncerà la Suprema Corte di Cassazione.

Nel caso in cui i giudici dovessero cassare la decisione del Tribunale di Sorveglianza, Corona dovrà scontare una pena residua di un anno e nove mesi.

I precedenti

Già a febbraio del 2018 il magistrato di sorveglianza aveva concesso a Corona l'affidamento terapeutico per consentirgli di curare la sua dipendenza dalla cocaina, ma a marzo del 2019 lo stesso magistrato, Simone Luerti, aveva sospeso la misura, riaprendo all'ex agente le porte del carcere, per le ripetute violazioni delle prescrizioni.

Tra gli episodi che erano stati allora contestati, anche il "blitz" al boschetto della droga di Rogoredo, con una telecamera, per realizzare un servizio televisivo per il programma di Massimo Giletti, nonostante avesse il divieto di frequentare tossicodipendenti.