Corriere aggredito a calci, pugni e morsi durante una consegna

Lo scippo e le botte. Un uomo di 22 anni e una donna di 18, entrambi cittadini marocchini, sono stati arrestati martedì mattina a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un corriere, un italiano di 27 anni, che stava effettuando una consegna in piazza Luigi di Savoia, in zona stazione Centrale.

Il raid è scattato appena il 27enne è sceso dal furgone e si è avvicinato al palazzo al civico 2 per lasciare un pacco al custode. I due, che già stavano litigando col portiere, si sono avventati sulla vittima strappando una collanina in oro che portava al collo.

Dopo la reazione del corriere, i due si sono avventati contro di lui a calci, pugni e morsi. I primi a intervenire sono stati un tassista di passaggio e un testimone, che ha poi allertato le forze dell'ordine. Gli agenti delle volanti sono così riusciti a bloccare gli aggressori, che sono stati trovati in possesso della catenina. Entrambi sono finiti a San Vittore. Il ferito è stato invece accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli.