"C'è un uomo chiuso in un furgone": l'incredibile "incidente sul lavoro"

Un uomo bloccato all'interno del suo furgone e una richiesta di intervento insolita arrivata nel pomeriggio di giovedì 2 novembre alla centrale operativa della polizia locale. È successo a Brugherio, in Brianza, dove una pattuglia del comando di via Quarto è intervenuta in via Galvani.

All'interno del mezzo gli agenti hanno trovato un 32enne, corriere per conto di una società con sede a Pioltello, nel Milanese. L'uomo ha raccontato che poco prima, per prelevare un pacco da consegnare, aveva lasciato il portellone posteriore aperto. Lo sportello, difettoso, si era però richiuso alle sue spalle bloccandolo all'interno del vano portapacchi per circa un quarto d'ora.

Il corriere nel frattempo aveva cercato di uscire e di allertare i passanti assestando calci al portellone, attirando così fortunatamente l'attenzione di una donna che ha chiesto aiuto alle forze dell'ordine. A liberarlo ci hanno pensato gli agenti della polizia locale, che sono riusciti ad aprire lo sportello. Per l'uomo, nonostante lo spavento, non c'è stato bisogno dell'intervento dei soccorritori.