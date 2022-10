Offre 90 euro ai carabinieri per non fare l'alcol test: arrestata

Poiché era stata fermata dai carabinieri in quanto guidava a zig zag, dopo avere tentato una fuga ha offerto loro 90 euro affinché non eseguissero l'alcol test di rito. Fallito il tentativo di corruzione, la donna ha aggredito i militari, finendo agli arresti. E' successo qualche sera fa a Biassono, in provincia di Monza-Brianza.

Tutto è iniziato quando i carabinieri di pattuglia hanno notato la donna, una quarantenne del posto, visibilmente 'brilla' all'esterno di un bar. I militari le hanno suggerito di non mettersi alla guida, ma di farsi venire a prendere da qualcuno. Poco dopo, però, l'hanno rivista, questa volta alla guida di un'auto, mentre procedeva in modo pericoloso a zig zag. A questo punto le hanno intimato l'alt.

Ma lei, anziché fermarsi, ha premuto sull'acceleratore tentando una fuga, durata in realtà molto poco. Una volta fermata, la donna (evidentemente consapevole delle conseguenze del test dell'alcol) ha offerto ai carabinieri 90 euro perché non la sottoponessero all'esame. I carabinieri hanno respinto il tentativo di corruzione e, a quel punto, lei ha sbraitato e inveito contro di loro, arrivando anche ad aggredirli con alcuni calci. Inevitabile, allora, l'arresto per la donna, che risponde di resistenza a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol. Dal punto di vista amministrativo le è stata ritirata la patente, mentre la vettura, intestata al figlio, è stata affidata al marito.