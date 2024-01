Mazzette a funzionario Enel per gli appalti: due imprenditori arrestati

Mazzette a un funzionario di Enel distribuzione, per aggiudicarsi le gare d’appalto, e ricorso a un hacker per introdursi abusivamente nel sistema informatico di Terna, un'altra azienda partecipata dallo Stato. Al centro dell’inchiesta della guardia di finanza di Brescia, coordinata dalla procura cittadina, c’è la Valcart, società di Rogno (Bergamo) che si occupa della gestione di rifiuti e sulla quale stava già indagando l’antimafia bresciana per un incendio doloso avvenuto nel 2019.

Dipendente Enel filmato mentre intasca una "mazzetta"

Le indagini delle fiamme gialle, racconta BresciaToday, hanno messo in luce un meccanismo criminoso che avrebbe permesso alla Valcart l’aggiudicazione, per oltre 12 milioni di euro, di diverse gare d’appalto bandite da Enel distribuzione. Nel dettaglio un dipendente ‘corrotto’ della società partecipata dallo Stato avrebbe ricevuto mazzette in denaro, per oltre 70mila euro, in cambio di informazioni riservate sulle gare d’appalto. Gli incontri sarebbero avvenuti nelle immediate vicinanze di un casello autostradale, come documentato dalle riprese video effettuate dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia.

La fiamme gialle hanno anche scoperto che la società bergamasca, per avvantaggiarsi sui concorrenti, aveva effettuato numerosi accessi abusivi ai sistemi informatici di un’altra società partecipata dallo Stato (Terna), per visualizzare le offerte delle altre imprese partecipanti alle gare d’appalto. Per farlo si era garantita i favori di un hacker.

I nomi degli arrestati

Nelle scorse ore sono scattate le perquisizioni: i blitz - sette in tutto - nella nostra provincia come in quelle di Milano, Bergamo, Novara e Chieti, hanno portato al sequestro di 450 mila euro. Contanti nascosti, come si vede nel filmato, pure negli scatoloni delle mascherine chirurgiche. Quattro le persone raggiunte da misure cautelari e una dozzina di indagati: per Sergio e Vincenzo Bava della Valcart e il tecnico informatico Paolo Giannetta si sono aperte le porte del carcere, mentre per il funzionario Enel Antonio Marcone sono stati disposti i domiciliari.

Nel corso delle indagini, le fiamme gialle hanno inoltre accertato compensazioni di crediti fittizi per oltre 3 milioni e 800mila euro e l'omessa dichiarazione Iva, da parte di due società riconducibili a due degli indagati, per circa 400mila euro.