Chiede di pagare la corruzione con investimento nella società di suo figlio

Ha risvolti anche a Milano la vicenda di corruzione per la quale è finito sotto indagine un ex funzionario dell'assessorato siciliano all'energia, Marcello A., 60enne di Monreale, accusato di avere concesso autorizzazioni ambientali in tempi molto rapidi ad un noto imprenditore dell'isola nel settore dei rifiuti, il 53enne agrigentino Sergio V.; il funzionario era impiegato nel dipartimento acqua e rifiuti dell'assessorato. Nel frattempo è transitato ad un altro incarico.

Secondo l'indagine, condotta dalla guardia di finanza e coordinata dalla procura di Palermo, l'imprenditore avrebbe investito circa un milione di euro, anche attraverso imprese a lui riconducibili, in due società con sede a Milano, impegnate nel trading finanziario, amministrate dal figlio del funzionario. Inoltre l'imprenditore avrebbe cercato investitori con ingenti disponibilità finanziarie per ampliare il portafoglio clienti delle società d'investimento, portandole a una significativa crescita dei capitali investiti e consentendo al figlio del funzionario di ottenere compensi rilevanti.

I due indagati rispondono di corruzione per l'esercizio della funzione. Il gip di Palermo ha disposto il divieto di esercizio d'impresa per un anno all'imprenditore e l'obbligo di dimora per il dipendente pubblico.