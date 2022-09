Lo accerchiano in centro a Milano e gli strappano Rolex e iPhone

Un ragazzo di 20 anni è stato aggredito e derubato in Corso Como nella notte tra domenica e lunedì 5 settembre. Dopo la rapina i ladri sono scappati con un Rolex Datejust del valore di circa 10mila euro e un iPhone 13.

Tutto è accaduto intorno alle 5, come riferito da via Fatebenefratelli. Il 20enne (cittadino brasiliano) stava passeggiando insieme a un suo amico al termine di una serata per locali quando è stato accerchiato da tre ragazzi che lo hanno spintonato, minacciato e si sono fatti consegnare l'orologio di lusso e lo smartphone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano ma i malviventi si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce. Qualche elemento utile alle immagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona o dalla localizzazione dell'iPhone.