Operaio precipita giù dopo il crollo del solaio

Attimi di grande paura per un operaio di 41 anni rimasto coinvolto in un infortunio sul lavoro in un cantiere edile in corso Lodi a Milano, giovedì mattina intorno alle 9. L'uomo, stando alla prima ricostruzione dei soccorritori, è volato dal secondo al primo piano dell'edificio dopo che il solaio su cui era in piedi è crollato giù.

Al civico 82 di corso Lodi, è intervenuto il 118 con due ambulanze. Dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno riferito che l'operaio ha riportato una ferita sul viso e lamentava un forte mal di schiena ma non è in pericolo di vita. È stato trasportato all'ospedale Policlinico in codice giallo.

Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della questura di Milano, che stanno cercando di verificare se sono state rispettate le norme sul lavoro.