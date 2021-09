Corteo no vax non autorizzato blocca il traffico a Milano: denunciati alcuni manifestanti

Sabato pomeriggio, a Milano, si è svolta ancora una volta una manifestazione per protestare contro l'obbligo vaccinale, del green pass e, in generale, contro le ultime misure emanate per fronteggiare la pandemia da covid-19. Tale protesta, però, stando a quanto comunicato dalla questura di Milano, non è stata preceduta da alcun preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza, così come previsto dalle leggi in materia. Il corteo è stato semplicemente convocato, organizzato e pubblicizzato per mezzo di social network, e piattaforme di messaggistica online, così come verificatosi in altre città italiane.

Per questo motivo il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha disposto un servizio di ordine pubblico, a partire dal primo pomeriggio, in Piazza Fontana, luogo indicato, dal passaparola a mezzo web, quale punto di incontro.

Il corteo, originatosi dopo il raduno di qualche migliaio di manifestanti, si è spostato dapprima in piazza Duomo per poi percorrere alcune vie del centro cittadino, tra cui Corso Buenos Aires, venendo costantemente monitorato dalla forza pubblica, in particolare a protezione di tutti gli obiettivi sensibili presenti lungo il percorso, fino al suo termine in piazzale Loreto, dove i presenti sono stati formalmente diffidati dal proseguire la protesta.

Durante le fasi dell'iniziativa la questura ha identificato diversi manifestanti i quali verranno deferiti all'autorità giudiziaria per il mancato preavviso di manifestazione previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché denunciati per il reato di blocco stradale, che ha causato disagi alla circolazione veicolare.

I manifestanti esponevano cartelli come: 'No green pass' e 'Umani non sorci'; e urlavano slogan come: 'Siamo il popolo', 'Giù le mani dai bambini', 'Milano non si piega' e insulti verso il premier Mario Draghi e il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala.