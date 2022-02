L'8 marzo delle lotte: a Milano "sciopero produttivo e riproduttivo"

L'otto marzo e lotto marzo. Il prossimo martedì, festa della donna, sarà la solita giornata di protesta e "battaglia" per le donne di Milano, impegnate - come ogni anno - nel chiedere più diritti e uguaglianza. Sotto la Madonnina, dove andrà in scena anche lo sciopero dei lavoratori che rischia di paralizzare i mezzi Atm e Trenord, sono due gli eventi più attesi: in mattinata, alle 9.30, ci sarà il corteo studentesco, mentre alle 18 è prevista una seconda manifestazione da piazza Duca d'Aosta in quella che è già stata ribattezzata la giornata dello "sciopero produttivo e riproduttivo".

"Contro la violenza maschile e di genere, non sei sola. Se ti picchia, ti insulta, ti controlla, non sei sola. Se un tuo 'no' non è bastato non sei sola. Se condivide le tue foto senza il tuo consenso, non sei sola. Se la pandemia e la sua gestione ti hanno fatta sentire stanca e isolata e ora non stai bene, non sei sola. Se ti ha voluta sola, ha abusato del tuo tempo, del tuo corpo, del tuo amore e del suo ruolo, se hai avuto paura di raccontare, se non sei stata creduta, non sei sola", si legge in un comunicato dell'associazione "Non una di meno Milano", che ha organizzato gli appuntamenti.

E ancora: "Se il carico di lavoro domestico e di cura è insostenibile, non sei sola. Se al lavoro ricevi vere e proprie molestie, non sei sola. Se prendi il 20% in meno di un collega o ti fanno mobbing, non sei sola Se come il 50% delle donne - e molte di più tra le donne migranti e le donne T - sei disoccupata, non sei sola. Se vorresti lasciare la tua casa a causa di un marito, un compagno, un fratello o un abusante ma non sai dove andare, non sei sola. Se in strada ti fischiano o ti molestano, se quando torni a casa la sera stringi le chiavi tra le dita, non sei sola. Se a scuola l'unico corso di educazione sessuale l'ha fatto una lobby antiabortista, non sei sola. Se sei andata in consultorio per il tuo aborto e si sono rifiutati di prenderti in cura, non sei sola. Se la tua malattia per gli ospedali 'non esiste', se hai dovuto 'partorire con dolore', non sei sola. Se ti dicono che 'il dolore è normale per le donne' o che 'è tutto nella tua testa', non sei sola. Se si rifiutano di curarti o tardano a farlo per il tuo genere, il tuo orientamento, il tuo aspetto, non sei sola. Se non ti senti libera di essere e di desiderare chi vuoi tu, non sei sola. Se dopo il coming out subisci minacce e ricatti, non sei sola. Se sei scappata dalla guerra, dalla miseria, dalla violenza, non sei sola".

"Se subisci il ricatto del permesso di soggiorno, della cittadinanza, se il tuo colore di pelle è motivo di discriminazione, non sei sola. Se per un giudice è 'alienazione parentale' o '20 secondi sono troppi per reagire', non sei sola. Se ti dicono 'sei troppo grassa, sei troppo magra, sei troppo alta, sei troppo bassa', non sei sola. Se la città, la scuola, il pub, il tuo luogo di lavoro sono barriere per il tuo movimento libero e indipendente, non sei sola. Se lotti ogni giorno, per te, per chi ti sta intorno, per i diritti tuoi e di tutti, qualunque sia la tua lotta, non sei sola. Se non puoi crederci, non riesci a renderti conto che tutto questo succede quotidianamente, ma vuoi almeno provarci, non sei sola", hanno proseguito dal gruppo.

"Continueremo a batterci per un reddito di autodeterminazione che ci permetta di uscire da situazioni di dipendenza economica e violenza e di avere vita degna a prescindere dal nostro lavoro o non lavoro, dalla nostra origine, slegata da documenti e vincoli. Vogliamo - le richieste delle donne - un salario minimo sostenibile e che il lavoro riproduttivo venga riconosciuto. Pretendiamo un sistema sanitario pubblico, laico e garantito che sia attento alle esigenze del territorio. Basta con il ricatto dell'obiezione di coscienza, basta con la psichiatrizzazione delle persone T. E ancora basta con l'ingerenza cattolica nelle questioni di vita o morte come l'eutanasia", l'appello arrivato da "Non una di meno".

"Vogliamo che i soldi di ricchi stupratori siano devoluti ai Cav e che essi siano pubblici, laici e di sostegno e non vittimizzaziome della sopravvissuta. Vogliamo che l'educazione sessuale e all'affettivita sia nei programmi scolastici. Ci vogliamo vive, libere e felici - hanno concluso -. Lottomarzo scioperiamo, lottomarzo ci incontriamo, lottomarzo saremo ancora marea".