Filorussi vs antifascisti: i due cortei a Milano

Pomeriggio con possibili tensioni quello di domenica 4 dicembre. A partire dalle 15 in città sono previste una manifestazione di filorussi, destra extraparlamentare e universo no vax, e un contro corteo di Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale.

La prima iniziativa, che chiede lo stop degli aiuti a Kiev e delle sanzioni alla Russia, parte alle 16 in piazza Cadorna, per poi raggiungere piazza Santa Maria delle Grazie verso le 19. "È necessario bloccare l'invio di armi a Kiev, togliere tutte le sanzioni alla Russia e imporci come forza diplomatica di mediazione delle parti", si legge nella locandina di Uniti contro la guerra, che specifica come l'unica bandiera ammessa sia "il tricolore italiano".

Il secondo corteo invece partirà da piazza Fontana alle 15 per dire 'no' a ogni guerra e ogni fascismo. Alle 19 si concluderà in largo Cairoli. "Costruiamo una piazza antifascista, transfemminista, ecologista, antirazzista, antimilitarista e internazionalista, vicino ai popoli coinvolti nelle tante guerre in corso nel mondo, che esprima la nostra voglia di libertà contro ogni attacco all'autodeterminazione dei corpi e dei popoli, invitando le reti e le realtà cittadine attive in modi diversi su questi temi", scrivono gli organizzatori. Prevista, secondo la questura, la partecipazione di qualche centinaio di persone.