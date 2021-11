No green pass, Sala: "Se non fanno un corteo molti di loro stanno a casa"

Per due sabati di fila a Milano non ci sono stati cortei selvaggi dei no green pass: i manifestanti confluiti abusivamente in Piazza Fontana hanno trovato di fronte a loro un muro umano di forze dell'ordine quando hanno provato a muoversi. Il condizionale in questi casi è d'obbligo ma la stessa situazione potrebbe ripetersi sabato 27 novembre.

"Ci sono stati due sabati positivi per quanto riguarda le manifestazioni dei No green pass, per cui è chiaro che in questi cortei c’è una fascia di partecipanti più estrema e una serie di persone che manifesta che sono contrarie al green pass - ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della scuola di via Adriano -. Però se non li si fa marciare per la città, in un clima natalizio in cui il commercio deve lavorare, ha senso, magari tanti stanno anche a casa. Questo è un po’ quello che pensiamo stia accadendo. Ogni sabato è un’altra prova della verità, vedremo anche questo sabato".

Il comitato ordine pubblico della prefettura, per il momento, non si è ancora espresso su nuove misure e limiti anti contagio per limitare i danni dell'ondata che da qualche settimana sta montando in Europa e in Italia. Qualche decisione, comunque, potrebbe arrivare: "Non ho ancora parlato con il prefetto - ha precisato il sindaco Sala parlando con i giornalisti -. Credo che sia necessario un maggior controllo. Ormai vediamo che in tutti i Paesi questa quarta ondata sta creando molti problemi, ovviamente molti più problemi ai non vaccinati, ma capisco l’intenzione del governo e del prefetto di intensificare controlli e limiti. Quello che decideranno, io farò la mia parte per farlo applicare".