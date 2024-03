In 800 al corteo dell'8 marzo: vetrine imbrattate, occupato un McDonald

Giovani in strada per il corteo dell’8 marzo. Alla marcia hanno partecipato circa 800 persone tra studenti, docenti e operatori del mondo della formazione. Il corteo è partito alle 9.30 da largo Cairoli. Al seguito due striscioni con le frasi “Contro la guerra e il patriarcato” e “Lotto tutto l’anno”. Alla base del monumento a Garibaldi è stato appeso uno striscione rosa con la scritta "Stop patriarchy, stop genocide".

Un gruppo di manifestanti ha occupato il ristorante di McDonald's in Porta Venezia. I dimostranti sono entrati nel ristorante, esponendo striscioni e parlando al megafono. Non vi sarebbero state criticità con i dipendenti del locale.

Durante il corteo alcuni manifestanti hanno imbrattato con vernice rosa il cartellone pubblicitario di Emporio Armani affisso in via Broletto all’angolo con via Cusani. Anche una vetrina di Zara in via Torino è stata vandalizzata e sono stati affissi cartelli con la scritta “Boycott Zara. 100% complici di un genocidio”. Passate per piazza Duomo alcune giovani donne con un foulard rosa sul viso si sono scritte sulla pancia con il pennarello rosso “Ni una meno”, non una di meno.

Tra i cori della marcia anche le canzoni di Myss Keta e “Bella ciao”. In via Larga, sotto la sede di Assolombarda, alcune manifestanti hanno scavalcato le recinzioni del cantiere e hanno scritto sull’asfalto “Vivas y libres”, vive e libere. Le attiviste indossavano tutte una tuta bianca macchiata con la vernice rosa usata per le scritte. Le azioni sono state organizzate dal collettivo Ccs Riot Market. Gli studenti che hanno occupato ieri sera la Statale si sono uniti alla marcia all'altezza di via Festa del Perdono.

Palloncini pieni di vernice sono stati lanciati a un cartellone pubblicitario di Armani, davanti a Starbucks e vicino ad Assolombarda.

Il corteo ha percorso via Cusani, via Broletto, via Orefici, via Mazzini, via Albricci, via Larga, via Francesco Sforza, via V. Di Modrone, via San Damiano, corso Venezia e piazza Oberdan. Diversi i mezzi Atm costretti a deviare.