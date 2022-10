Spray urticante contro la Digos al corteo anarchico di Milano

Striscioni per 'Vince libero', fumogeni e spray urticante contro la Digos. Tutto sotto l'occhio della polizia di Stato. Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre a Milano si è tenuto il corteo contro l'estradazione in Italia dell'anarchico Vincenzo Vecchi, alla vigilia della decisione dell'autorità giudiziaria francese.

Oltre 200, secondo la questura, i partecipanti alla mobilitazione, che sarebbero militanti anarchici e marxisti-leninisti venuti anche da altre province del nord Italia. La manifestazione è partita alle 15 in Porta Genova. Un'ora dopo il corteo si è spostato lungo via Vigevano affiancato dagli agenti.



Alle 16.15 i poliziotti sono intervenuti dopo che alcuni dei manifestanti hanno puntato uno spray al peperoncino contro gli agenti della Digos. Stroncato sul nascere, poco dopo, un tentativo di imbrattamento di alcuni manifestanti.

Chi è Vincenzo Vecchi

Vincenzo Vecchi, oggi 46 anni, è un noto esponente dell’area anarchica milanese. Nel luglio 2012 era stato condannato dalla Corte di Cassazione a 11 anni e 6 mesi di carcere per gli scontri avvenuti il 20 luglio 2001 durante il vertice a Genova, e per lui era stato emesso un mandato di arresto europeo.

Vecchi era stato condannato dopo essere stato identificato come uno dei manifestanti che, a volto coperto, aveva danneggiato, distrutto e incendiato negozi e auto, spostato cassonetti in mezzo alla strada e poi lanciato poi bottiglie, sassi e molotov contro la polizia inneggiando altri manifestanti a fare lo sesso. Ai tempi degli scontri Vecchi aveva 28 anni. Dopo la condanna aveva vissuto da latitante, lavorando come imbianchino in Francia, dove si faceva chiamare Vincent Papale. Nell'agosto del 2019 è stato scoperto e arrestato.