I tifosi dell'Atletico Madrid invadono Milano, corteo in centro e mezzi deviati

Cori, qualche fumogeno e bandiere. Sono circa tremila i tifosi dell’Atletico Madrid che hanno invaso Milano nella giornata di martedì 20 febbraio.

I supporter del club spagnolo (a Milano per il match di Champions League contro l’Inter) si sono radunati all’Arco della Pace intorno alle 16. Successivamente partiranno in corteo verso Pagano, dove Atm ha messo a disposizione dei treni speciali fino alla fermata di Lotto. Proprio fuori dalla stazione della metro daranno via a un secondo corteo fino al Meazza. a un secondo corteo fino al Meazza.

La situazione è costantemente monitorata dalla questura. Per il momento non si sono registrati attimi di tensione, anzi: diversi supporter del club hanno scherzato e fraternizzato con i tifosi nerazzurri presenti in Duomo.

I mezzi Atm deviati

Per permettere il passaggio del corteo diversi mezzi Atm hanno dovuto cambiare il loro percorso.

Tram 1. Verso Roserio devia e salta le fermate da via Cusani a piazza Firenze. Verso Greco, da corso Sempione/via Procaccini a Lanza.

Tram 10. Non fa servizio tra corso Sempione/via Procaccini e piazzale Baracca.

Tram 19. Non fa servizio tra piazza 6 Febbraio e largo d'Ancona.

Bus 67. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra piazza Piemonte e piazzale Baracca

Bus 68. Verso Bergognone devia e salta le fermate da Amendola a Porta Vercellina. Verso Bonola, da piazzale Baracca a viale Berengario.

Bus 78. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Diomede/Sant'Elia e via Silva/Albani.

Bus 85. Nelle due direzioni devia e salta le fermate tra via Cimarosa e Foro Buonaparte.

Non solo, da Atm fanno sapere che “Le metropolitane potrebbero essere più frequentate del solito. Considerate possibili maggiori tempi di percorrenza e attese più lunghe del solito nelle stazioni”.

Sul finire della partita, inoltre, le stazioni di Segesta e Ippodromo (M5) chiuderanno “per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio”.